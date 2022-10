Nominations de Ministres, Dg, Directeurs : Macky éjecte par la porte et récupère par la fenêtre C’est le changement dans la continuité au sommet de l’État. Si dans le gouvernement des ministres ont été remerciés, ils ont été recasés à des postes de directions. Y’en a même qui se sont retrouvés à des postes plus importants que ceux qu’ils occupaient auparavant. .



Nommés à des stations moins exposées, leur limogeage n’a duré que le temps d’un ou deux conseils des ministres. Des directeurs généraux ont été mutés vers d’autres boites



Des mutations et permutations au sommet de l’état

Certains ont atterri à des postes plus importants, d’autres non. À ce rythme des nominations, peu de personnalités limogées vont être laissées en rade. Après les Législatives du 31 juillet dernier et les résultats de Benno, il était prévisible que le couteau de Macky allait s’abattre sur des ministres et sur plusieurs Dg qui ont perdu chez eux.



En d’autres termes, tout le monde s’attendait à ce qu’il coupe des têtes et pas des moindres. Avec le retour du poste de Premier ministre, Macky a sévi contre certains responsables de son camp qui ont perdu après avoir réclamé et obtenu tous les moyens. Mais à propos des sanctions contre les ministres, dg et directeurs perdants, le constat est qu’il y a quelques rétrogradations et beaucoup de mutations, pour ne pas dire des permutations.



Les mêmes sont pris pour recommencer

Dans cette logique, si des ministres qui ont été remerciés du gouvernement se sont retrouvés avec des postes de Dg, des Dg et directeurs limogés deviennent des présidents de conseil d’administration.



Le hic dans ces nominations, c’est que certains qui ont été bombardés à des postes stratégiques ne sont pas de bons chevaux sur lesquels Benno peut miser pour les prochaines élections. Du fait que quelque part, les votes contre Benno aux Locales et aux Législatives ont sanctionné une mauvaise gestion, Macky devrait se débarrasser de ceux-là qui ont fait braquer le peuple contre son camp. Mais à la place d’une véritable opération de nettoyage de l’establishment, on assiste à des changements de fauteuils.

