Nominations en Conseil des Ministres de ce mercredi 15 juin 2022

• Docteur Barnabé GNING, Spécialiste en Santé publique, précédemment Coordonnateur du Programme national de Lutte contre la Tuberculose, est nommé Directeur général de la Santé publique, poste vacant.



• Monsieur Serigne MBACKE DIOP, Spécialiste en Management et en passation des marchés, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement au Ministère de l’Economie numérique et des Télécommunications, en remplacement de Monsieur Edmond KAMARA, appelé à d’autres fonctions



• Monsieur Lat Grand NDIAYE, est nommé Professeur titulaire à l’UFR des Sciences et Technologies de l’Université Assane SECK de Ziguinchor.