Nommé Ambassadeur en Russie : Le Général Jean Baptiste Tine occupe désormais son fauteuil

Le général de l’armée Jean Baptiste Tine, nommé Ambassadeur et plénipotentiaire du Sénégal en Russie, a rejoint son poste hier.



D’après Igfm, le Général de corps d’armée, 2ème section dans la Gendarmerie nationale et ancien dirigeant de ce corps, doit représenter le Sénégal dans le pays de Vladimir Poutine.



Macky Sall, Président de l’Union africaine, révèle-t-on, peut compter sur les services de son ancien général pour discuter sur les relations entre l’Afrique et la Russie.