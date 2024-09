Nommé Envoyé et Conseiller de Haut niveau du Partenariat mondial pour l’Education : Serigne Mbaye Thiam retourne à l’éducation Serigne Mbaye Thiam, ancien ministre de l'Éducation nationale du Sénégal et Ruth Kagia, ancienne conseillère spéciale du président du Kenya, rejoignent le GPE, en tant qu’Envoyés et Conseillers de Haut niveau pour l'éducation. Le GPE vient de l’annoncer, ce vendredi 20 septembre 2024, sur son site Internet.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Septembre 2024 à 18:24

Le Partenariat mondial pour l'éducation (GPE) accueille ses tout premiers Envoyés et Conseillers de Haut niveau : Serigne Mbaye Thiam, qui a précédemment occupé les fonctions de vice-président du Conseil d'administration du GPE, de ministre de l'Éducation nationale et de ministre de l'Eau et de l'Assainissement du Sénégal et Ruth Kagia, ancienne Directrice adjointe de Cabinet et Conseillère principale auprès de l'ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta.



« Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau Serigne Mbaye Thiam et Ruth Kagia, dans la famille du GPE, en tant que nos premiers Envoyés et Conseillers de Haut niveau pour l'éducation », a déclaré Laura Frigenti, Directrice générale du Partenariat mondial pour l'éducation. « Ils ont tous deux démontré un engagement sans pareil, pour l'avancement de l'éducation dans leurs pays respectifs et sur la scène internationale, en plaidant en faveur de 12 années d'éducation de qualité pour tous les enfants. »



Leur nomination intervient à un moment critique, marqué par une crise de l'apprentissage qui s'intensifie, ainsi qu'une réduction des budgets consacrés à l'éducation. À l'échelle mondiale, sept enfants sur dix ne sont pas capables de lire et de comprendre un texte simple à l'âge de 10 ans. Depuis 2020, les budgets de l'éducation ont été réduits de 14 % en moyenne, dans près de la moitié des pays à faible revenu, tandis que l'aide extérieure à l'éducation a chuté. Dans ce contexte difficile, les deux envoyés de haut niveau soutiendront les efforts du GPE, pour renforcer les partenariats et mobiliser des ressources afin de faire face à l'une des crises les plus urgentes auxquelles le monde est confronté.



« Plutôt que d'être en crise, l'éducation devrait être un outil pour répondre aux défis mondiaux. Face aux changements rapides liés au climat, à la technologie et à la démographie, l'éducation est notre meilleur investissement pour bâtir un avenir plus sûr, où personne n'est laissé pour compte », a déclaré Serigne Mbaye Thiam. « Je suis honoré d'accepter le rôle d'envoyé et conseiller de haut niveau du GPE. Je suis impatient de mettre à profit mon expérience, notamment au sein du GPE et en tant que ministre de l'Éducation, pour faire progresser l'éducation dans le monde. »



« L'éducation est la pierre angulaire dont les pays ont besoin pour développer leur capital humain, promouvoir l'égalité et favoriser la croissance ; pourtant elle est trop souvent considérée comme n’étant pas une priorité », a déclaré Ruth Kagia. « Tout au long de ma carrière, j'ai œuvré sans relâche à l'identification et à la mise en œuvre de solutions permettant à chaque enfant, de bénéficier d'un apprentissage de qualité. En tant qu'envoyée de haut niveau du GPE, je mettrai à profit cette expérience, pour créer un changement positif pour les enfants et leurs communautés. »



Entre janvier 2013 et décembre 2014, M. Thiam a été membre du Conseil d’administration du GPE, représentant 18 pays francophones d'Afrique. En outre, de février 2014 à décembre 2015, il a présidé le Comité de gouvernance, d'éthique, du risque et du financement du Conseil d'administration. Depuis 1996, il a occupé divers postes dans l'administration sénégalaise, notamment en tant que député et de ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. M. Thiam a également représenté son pays au Conseil exécutif de l'UNESCO et, est membre de la Commission Internationale de l’UNESCO sur les futurs de l’éducation.



Ruth Kagia a été Directrice adjointe de Cabinet et Conseillère principale de l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, entre 2014 et 2022. À ce titre, elle a dirigé les efforts de co-organisation du Kenya pour la campagne de financement du GPE, dont le point d’orgue a été le Sommet mondial sur l'éducation de juillet 2021. Avant de réintégrer le gouvernement kényan en 2014, elle a travaillé à la Banque mondiale de 1990 à 2013, où elle a occupé divers postes, notamment celui de directrice du Pôle mondial d’expertise en Éducation de 2002 à 2008 et de directrice des Opérations pour l'Afrique australe. Avant de rejoindre la Banque mondiale, Mme Kagia a travaillé au sein du gouvernement kenyan, dans l'enseignement, la gestion de l'éducation et la recherche.



Les envoyés et conseillers de haut niveau du GPE représenteront le GPE lors d'événements, rencontreront des dirigeants mondiaux et des partenaires, plaideront en faveur de l'éducation au plus haut niveau des gouvernements et apporteront un conseil stratégique aux dirigeants du GPE.





Ousmane Wade