Nommé Médiateur de la République: Demba Kandji décline sa feuille de route Le nouveau médiateur de la République en remplacement au défunt Me Alioune Badara Cissé, Demba Kandji, ancien président de la Cour d’Appel ne compte pas faire moins que son prédécesseur. Le magistrat, ayant pris fonction depuis la 4 octobre, compte veiller à faire respecter l’Etat de droit.

« L’État de droit consacre le règne du droit dans la société et l’égalité des citoyens devant la loi. L’État de droit postule que nul n’est au-dessus de la loi et que toutes les relations au sein de la société sont gouvernés par le droit », a déclaré Demba Kandji.



« Qu’il s’agisse de la Justice et de toutes les autres composantes de l’administration, je veux faire comprendre à l’usager que c’est bien de battre le macadam.



Mais, c’est mieux de faire confiance aux institutions, dont la Médiature de la République pour relayer ses récriminations, ses griefs et ses revendications légitimes », rapporte Le Soleil.



