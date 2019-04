Nommé Ministre du Pétrole et de l’Energie : Mouhamadou Mactar Cissé vise un accès universel à l’électricité et une baisse des prix

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Avril 2019 à 20:25 | | 0 commentaire(s)|

L’accès universel à l’électricité et la baisse des prix sont les nouveaux engagements du nouveau ministre du Pétrole et de l’Energie, Mouhamadou Mactar Cissé.



Ainsi, il indique les objectifs restent les mêmes à savoir l’accès universel à l’électricité et la baisse du prix de l’électricité. Et, précise qu’il y a encore un travail à faire. Aujourd’hui, retient-il, ce n’est pas un jour de bilan ou pour de nouvelles perspectives. « Je viens d’être nommé. C’est la première fois que je m’exprime. Je voudrais remercier le Président de la République pour cette marque renouvelée de confiance », a déclaré le Directeur général de la Senelec au micro de Rfm.



Mactar Cissé, tenant ces propos lors d’une visite à la centrale du Cap des Biches a manifesté sa volonté de transformer les centrales. L’idéal, insiste-t-il, consiste à les faire marcher au gaz pour amener des gains de productivité importants à la Senelec. Mais aussi, disposer d’un coût final assez intéressant avec un meilleur prix pour le consommateur.



Seulement, il a tenu à préciser que l’atteinte de cet objectif reste une perspective de deux à trois ans.



Leral





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos