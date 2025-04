Nommé à la Fondation Mo Ibrahim : Le rôle que Macky Sall va jouer dans le Conseil L’ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, amorce une nouvelle étape de son engagement au service de l’Afrique. Il rejoint le Conseil de la Fondation Mo Ibrahim, une instance stratégique qui façonne la vision et les actions de cette organisation panafricaine de référence dédiée à la bonne gouvernance et au leadership éclairé sur le continent.

Cette nomination, rendue publique ce mardi, marque un retour sur la scène continentale pour Macky Sall, désormais aux côtés de figures de renommée internationale telles que Lord Mark Malloch-Brown, également nommé au Conseil.



Le Conseil de la Fondation Mo Ibrahim n’est pas une simple instance consultative. Il s’agit d’un organe décisionnel clé, présidé par le Dr Mo Ibrahim lui-même, et composé de personnalités influentes issues de gouvernements, d’organisations internationales, d’universités et du secteur privé. Son rôle principal : définir les grandes orientations stratégiques de la Fondation, piloter ses activités et contribuer à l’amplification de son impact en matière de gouvernance et de développement durable en Afrique.



En rejoignant ce Conseil, Macky Sall s’inscrit dans une démarche de continuité : celle de mettre son expérience de dirigeant africain au service de la promotion de valeurs démocratiques, de transparence, de responsabilité et de leadership visionnaire. Pendant plus d’une décennie à la tête du Sénégal, il a mené des réformes institutionnelles, impulsé des projets d’infrastructures et joué un rôle diplomatique actif au sein de la CEDEAO et de l’Union africaine. Son profil correspond ainsi aux critères d’exigence que s’impose la Fondation Mo Ibrahim dans le choix de ses membres.



Un cadre d’influence pour les anciens dirigeants



La Fondation Mo Ibrahim a également la particularité d’offrir une tribune aux anciens chefs d’État qui ont dirigé avec intégrité et ont quitté le pouvoir conformément aux règles constitutionnelles. C’est notamment le cas à travers son prestigieux Prix Ibrahim pour un leadership d’excellence en Afrique, décerné chaque année à un ancien chef d’État ayant su conjuguer efficacité, éthique et respect de la démocratie durant son mandat.



Même s’il ne rejoint pas le Comité du Prix, chargé de sélectionner les lauréats, Macky Sall, en tant que membre du Conseil, pourra orienter la stratégie de la Fondation sur les grandes priorités du continent : gouvernance économique, sécurité, transition écologique, autonomisation de la jeunesse, entre autres. Son expérience diplomatique, notamment dans la gestion de crises régionales et son leadership au sein de l’Union africaine, seront de précieux atouts pour renforcer la voix africaine dans les débats mondiaux.



