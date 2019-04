Nommé ministre de l’Emploi: Dame Diop rattrapé par son passé

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Avril 2019

Le nouveau ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat, Dame Diop, est rattrapé par la gestion à la société de de transport Dakar Dem Dikk.



Il y était poursuivi par les syndicalistes qui l’accusaient d’avoir « détourné » 500 millions de FCfa, renseigne Libération, qui souligne que la somme devait servir à payer la cotisation des travailleurs à l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES). Le journal signale que c’est son successeur, Me Moussa Diop qui a régularisé cette situation à sa décharge.

