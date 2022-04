Non-Respect de la parité: Les bureaux municipaux de Thiès-Ouest, Thiès-Est et Thiès-Nord invalidés

Les bureaux municipaux des communes de Thiès-Ouest, Thiès-Est et Thiès-Nord vont devoir se reconstituer suite à la décision de la Cour d’appel de Thiès qui a prononcé, ce jeudi 28 avril 2022, l’annulation des équipes municipales constituées autour des nouveaux maires de ces dites collectivités territoriales.



D'après Le Témoin, la même mesure frappe une soixantaine de bureaux municipaux de la région de Thiès pour non-respect de la loi sur la parité. Les recours ont été introduits par l’Observatoire national sur la parité, le Réseau de veille et d’alerte pour le respect effectif de la parité (Rnva) et le Conseil sénégalais des femmes (Cosef).



Il a été prononcé l’annulation des bureaux municipaux à Thiès-Est, Thiès-Ouest, Thiès-Nord, Thiènaba, Thiadiaye, Thilmakha Ndiayene Sirakh, Mékhé Niakhéne, Tassette, Tivaouane entre autres formés au lendemain des élections locales du 23 janvier dernier.



Il est reproché à ces institutions municipales d’avoir foulé aux pieds la loi sur la parité dans l’élection des adjoints au maire.

