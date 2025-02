Non accès à l’eau potable à Gaya L’UNAFOR dénonce une situation « extrêmement alarmante » Ce mardi, le président de l’Union nationale des usagers des forages ruraux (UNAFOR), Modou Diouf, a déclaré, l’extrême gravité de la situation hydraulique de Gaya. Selon lui, ce souci est lié au manque d’eau auquel sont confrontées les populations de cette commune située dans le département de Dagana. S Le Grand Panel

Depuis plusieurs mois la population de Gaya est confrontée à un manque d’eau. Une situation alarmante dont le président de l’Union nationale des usagers des forages ruraux (UNAFOR) souligne dans ces mots.



« La situation hydraulique à Gaya est extrêmement alarmante. Les populations peinent toujours à accéder à l’eau potable. Elles nous ont confirmé qu’elles consomment une eau impropre, source de maladies. C’est une situation que nous déplorons »’, a-t-il dit lors d’une rencontre avec des membres de l’UNAFOR de Gaya.



Par ailleurs, il a profité de l’occasion pour décrier la hausse constatée des factures d’eau et la « mauvaise gestion » des sociétés chargées de l’exploitation hydraulique dans cette commune. Ainsi, selon lui il est « paradoxal que les factures d’eau sont plus chères ici qu’à Dakar et dans les autres grandes villes du pays, alors que les populations de Gaya vivent à quelques mètres du fleuve Sénégal ».



Modou Diouf a également profité de cette rencontre pour alerter les nouvelles autorités étatiques de cette situation ainsi que les sociétés chargées de l’exploitation de l’eau et les responsables de gestion des forages ruraux à trouver rapidement des solutions définitives pour résoudre ce problème.



Cheikh Tidiane Fall, Porte-parole des consuméristes de Gaya, a déclaré pour sa part que le manque d’eau potable dans cette commune, est à l’origine de plusieurs maladies, comme la diarrhée. « Le non accès à l’eau potable est une réalité », certifiée, selon lui, par l’Infirmier chef de poste.



« De nombreux rassemblements ont été organisés pour alerter les autorités sur le problème d’accès à l’eau potable dans notre localité, mais, jusque-là, aucune solution n’a été trouvée », a-t-il Cheikh Tidiane Fall.



Cette situation à laquelle les populations de Gaya sont confrontées depuis des années est une des urgences des nouvelles autorités car le problème de l’accès à l’eau potable touche plus de 30% de la population rurale.



Ce lundi, le Premier ministre, Ousmane Sonko, a lancé, à Fass Touré, la phase 2 du Projet d’approvisionnement en eau potable dans le but d’offrir à deux millions de Sénégalais, un meilleur accès à ce liquide précieux.



