Non candidature de Macky Sall: L'Alliance Jëf Jël parle d’une décision historique et une confirmation d'un leadership toujours, assumé avec éthique et responsabilité Le Président Macky Sall vient de faire part aux sénégalais de sa volonté de ne pas briguer un troisième mandat conformément à la Constitution. L'Alliance Jëf Jël, membre de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar, prend acte de cette décision historique qui n'est que la confirmation d'un leadership toujours, assumé avec éthique et responsabilité, à l'heure où le Sénégal et toute notre sous-région sont en proie à des menaces d'insécurité, dont les principaux acteurs se sont inscrits dans une dynamique de déshumanisation et de déstabilisation de nos Etats.

Par ce geste qui traduit l'ancrage démocratique de notre pays, le Président Macky SALL vient de servir une leçon d'humilité et de réalisme politiques à tous ceux qui pensent que le pouvoir est une fin en soi, démontrant ainsi à la face du monde entier, que le Sénégal reste la lanterne démocratique qui éclaire fièrement notre continent à l'heure des grands bouleversements géostratégiques à travers le monde.



L'Alliance Jëf Jël exprime toute sa reconnaissance au chef de l'Etat, garant de l'intégrité de notre territoire, de la stabilité sociale et de la sécurité de tous les sénégalais. Le devoir de tout un chacun est désormais de l'accompagner pour l'achèvement de sa mission dans un Sénégal de paix et de stabilité.



L'Alliance Jëf Jël appelle les militants d'ici et de la diaspora, conscients des enjeux qui se jouent à tous les niveaux, à rester mobilisés et vigilants et à l'écoute du parti et de son leader naturel pour les échéances futures afin que les grands chantiers de l'émergence continuent d'essaimer et de fleurir à travers un Sénégal dont le nom est désormais inscrit de manière définitive et indélébile au panthéon des plus grandes démocraties du monde.



Vive le SÉNÉGAL.



Fait à dakar, le 05 juillet 2023

L'Alliance Jëf Jël



