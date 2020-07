Non, la Covid-19 n'est pas au garde-à-vous ! Le Général Birame Diop touché et... La Covid-19 fend les rangs de l'Amée. Plusieurs éléments contaminés comme le Général Birame Diop.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Juillet 2020 à 07:12 | | 0 commentaire(s)|

Le Chef de cabinet du Chef d'Etat-major des Armées, comme son supérieur, le Général de corps aérien Birame Diop, ainsi qu'un capitaine, un lieutenant et le patron de l'intendance militaire, ont tous chopé le virus, renseigne "Kritik".

