Non-paiement de la dette: Les Ecoles privées confisquent diplômes et attestations des anciens étudiants

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Octobre 2019 à 12:23 | | 0 commentaire(s)|

Les étudiants des Ecoles privées qui rêvent d’entrer en possession de leurs Diplômes de fin de formation ou de leurs Attestations, peuvent déchanter.



D’après SourceA, les établissements privés, courant toujours derrière la dette que leur doit l’Etat, ont purement et simplement décidé de confisquer ces parchemins. Au motif que le Gouvernement leur doit environ 12 milliards F Cfa.



D’ailleurs, certains étudiants qui se sont rapprochés de ces Ecoles privées, soit pour récupérer leur Diplômes (Licence), soit pour entrer en possession de leur DST, ont été éconduits. Les responsables des Etablissements en question invoquent le fait que l’Etat leur doit une dette. Et que, par conséquent, aucun Diplôme ne saurait leur être délivré, tant qu’ils ne recouvreront pas leur dû.



Et, les étudiants qui créchaient dans les Etablissements privés, sont obligés, pour l’année académique 2019-2020, de débourser de leurs propres poches, s’ils aspirent à suivre les cours.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos