Non-paiement des bourses: les étudiants de l’université de Ziguinchor promettent des actions lourdes

Les étudiants de l’université Assane seck de Ziguinchor continuent de réclamer le paiement de leur bourse. Ce matin, ils ont bloqué l’accès à l’agence de ECOBANK et promettent des actions beaucoup plus énergiques la semaine prochaine, si l’Etat et l’ECOBANK ne réagissent pas.



Le président de l’inter-amicales des étudiants de l’université, Mory Kéba Koté affirme qu’ils sont prêts à avoir un autre Fallou Sène à Ziguinchor. « ECOBANK est en train de faire du n’importe quoi avec les étudiants. Sur ce, nous interpellons l’Etat. Si la banque campe toujours sur ses positions, c’est parce qu'il y a quelque chose de louche entre elle et l’Etat. Si toutefois cette question n’est pas réglée dans les plus brefs délais, nous sommes prêts à avoir une deuxième Fallou Sène à Ziguinchor. Ce que nous voulons, c’est que les étudiants soient payés. On n’a pas besoin d’explications ni de la part de l’Etat ni de la part de l’ECOBANK. »













