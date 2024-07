Non-paiement des indemnités de 2 à 5 millions promises par Macky Sall: Les militaires invalides menacent de manifester

Les anciens militaires invalides du Sénégal exigent le paiement de leurs indemnités promises par l’État, allant de 2 à 5 millions de francs CFA. Une mesure prise par le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye. Sur iRadio, Ousseynou Fall, leur 2e vice-président, a rappelé que depuis le 10 décembre dernier, les anciens militaires attendent la mise en œuvre des mesures annoncées par la Direction des relations publiques des armées (Dirpa) et soutenues par le Président Macky Sall. «Nous avons alerté plus d’une fois, les autorités compétentes ont été saisies, mais le problème reste entier», a dit M. Fall, rapporte Bes Bi.



Les militaires invalides réclament, en outre, la revalorisation des pensions, l’accès aux logements sociaux et la mise en place d’emplois réservés pour les militaires invalides. Ils n’excluent pas de manifester mardi prochain, «avec ou sans autorisation».