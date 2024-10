Non prise en compte de ses propositions dans Sénégal 2050 : La désolation de la Casc

La Commission des acteurs de la société civile pour le suivi des politiques publiques (Casc), se désole de ne pas être impliquée par le gouvernement du Sénégal, dans la présentation et la validation de la Stratégie nationale de développement (Snd) Vision Sénégal 2050. Même si elle «félicite» le gouvernement pour l’organisation de la cérémonie. Pourtant, rappelle cette entité de la société civile, elle s’est réunie le vendredi 6 septembre 2024, avec le ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, à travers la Direction générale de la planification des politiques économiques (Dgppe) et le Comité technique logé à la Primature.



D'après "Bes bi", le comité souligne que cette rencontre avait permis de « faire des observations sur le draft du document de la stratégie nationale de développement (2024-2028) ». Ces acteurs de la société civile indiquent avoir fait des observations et recommandations lors de la journée de concertation sur le nouveau référentiel. Mais, aujourd’hui, ils disent avoir constaté que « la plupart des recommandations émises, n’ont pas été prises en compte dans le document final ».

