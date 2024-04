Non publication des rapports d’audit à la date fixée par Diomaye Faye : Birahime Seck fouille les corps de contrôle

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Avril 2024 à 11:42

Comme «ordonné» par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, la publication des rapports d’audit de ces cinq dernières années (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) avant fin avril, n’est toujours pas rendu effective par la Cour des comptes et l’Inspection générale d’Etat (Ige). Même si l’Ofnac a publié son rapport de 2022.



Face à une telle situation, mentionne "Bes Bi", qui donne l'information, le coordonnateur du Forum civil a rappelé à l’ordre ces deux corps de contrôle. « Aux responsables de la Cour des comptes et de l’Inspection générale d’Etat (Ige), la préservation de la sacralité de la parole présidentielle vous incombe tout autant que le respect de la loi. Publiez les rapports ! », s’est exclamé, sur compte X, Birahime Seck.

