Non respect de la RSE des exploitants de basalte : Le pire évité de justesse à Dialocoto Le pire a été évité de justesse à Dialocoto, où les populations des villages de Mansa Dala et Dienoundiala n’en peuvent plus de subir l’exploitation du basalte, sans bénéficier des retombées. Mais, le gouverneur de la région de Tambacounda, qui a été saisi, a pu obtenir des promesses de ces entreprises minières.

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Octobre 2023 à 11:24 | | 0 commentaire(s)|

Après la rencontre qui a duré plusieurs heures, le chef de l’Exécutif régional est parvenu à un accord avec les entreprises et les populations. Ainsi, la route qui mène aux carrières sera bitumée par les sociétés qui y passent, pour l’exploitation du basalte. En plus de cela, un poste de santé sera construit à Mansa Dala.



« C’est un Crd d’une importance capitale pour les populations de Dialacoto, mais aussi pour l’administration territoriale », a expliqué Oumar Mamadou Baldé, le gouverneur de Tambacounda. Et d’ajouter: « Quand j’ai ́été saisi de l’état de cette route, j’ai estimé que ce n’́était pas normal qu’une route empruntée par deux entreprises qui exploitent le basalte, ne soit pas bitumée. C’est ainsi que j’ai convoqué les deux entreprises, pour trouver des solutions à cette doléance des populations ».



Et d’après lui, la décision forte retenue lors du Crd, est le respect du contenu social ou Rse (Responsabilité sociétale d’entreprise). « La route sera faite, nous avons demandé à l’Ageroute d’́élaborer les documents standards et ensuite, de répartir les travaux entre les deux entreprises », souligne le gouverneur, surnomme Jack Bauer, qui a ́été affecté à Thiès.



En outre, il a demandé aux entreprises qui exploitent le basalte, de faire un autre forage pour la commune. Le délégué du président de la République a demandé aux entreprises, de construire un poste de santé à Mansa Dala, une case de santé à Dienoundiala. Enfin, des périmètres maraichers seront aménagés au profit des femmes et des jeunes de cette contrée située au parc national Niokolo Koba, a rassuré Omar Mamadou Baldé. De belles promesses saluées par les populations qui avaient voulu se révolter contre ces deux entreprises? qui leur faisaient avaler de la poussière sans rien faire pour elles



A noter que les affrontements entre forces de l’ordre et populations de la commune de Khossanto, ont causé 2 morts, 7 blessés graves et 37 personnes arrêtées puis libérés. Ces violences font suite à la modification et le changement de l'arrêté préfectoral relatif au recrutement local de la main-d'œuvre non qualifiée.











Le Grand Panel



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook