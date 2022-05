Non respect de la parité : YAW forclos à Dakar ?

Une liste supposée être celle de Yewwi Askan Wi (Yaw) pour le département de Dakar circule dans les réseaux sociaux depuis hier, dans la soirée. Composée de Barthélémy Toye Dias, Fatou Ba, Babacar Mbengue, Ndialou Bathily, Abass Fall, Joseph Sarr et Palla Samba, la liste ne respecte visiblement pas la parité. Ainsi, faut-il le souligner, si réellement c’estla liste déposée par les mandataires de Yaw, elle est légalement forclose. Autrement dit, Yewwi Askan Wi sera forclos dans le département de Dakar. Parce que, d’après plusieurs sources concordantes contactées par «L’As», il n’y a pas possibilité de substitution en l’espèce.



Si les responsables de Yaw commettaient l’erreur de ne pas respecter la parité, cela pourrait être interprété comme une volonté manifeste de saboter les prochaines élections législatives et de chercher à créer une situation de tension dans la capitale sénégalaise. Néanmoins un proche de la liste Yaw contacté par «L’As» précise que la liste qui circule n’est pas fiable. En tout état de cause, on en saura davantage les heures à venir…

L'As

