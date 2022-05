Non-respect de la parité à Dakar/ Déthié Fall: « Ce n'est pas ma liste » Dethié Fall continue à préciser que la liste, non paritaire de la coalition Yewwi Askan Wi à Dakar n’est pas celle qu’il avait indiqué à Saliou Sarr de déposer. Et, l’huissier qui devait constater les faits n'a pas eu l'autorisation d'accéder aux locaux de la Dge. Yewwi peut, dit-on, déposer un recours pour abus de pouvoir, concernant le refus de la Dge de prendre ses dossiers de remplacement.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Mai 2022

« J'ai remis mon cachet à Saliou Sarr et lui ai donné des consignes pour qu'il mette Ngoné Mbengue à la place de Palla Samb. Cela n'a pas été fait comme il a été recommandé à Saliou Sarr », a expliqué Déthiié Fall.



Le mandataire devant être le seul interlocuteur de la Direction générale des élections dit être dans l’obligation de travailler en équipe. Raison pour laquelle, il avait foi en Saliou Sall. Mais, accuse-t-il, c'est la Dge qui a conseillé à Saliou Sarr de ne pas opérer les changements, car ce n'était pas obligatoire. « Mes directives n'ont pas été respectées ; la Dge n'avait pas à intervenir », regrette-t-il.



Seulement, la menace de forclusion plane toujours sur la liste Yaw de Dakar. Et, la seule issue de secours reste le Conseil constitutionnel.



Ousmane Wade