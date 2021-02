Non respect des droits des personnes LGBTQ: le Sénégal sous la menace de sanctions... Le Sénégal est sous la menace de sanctions financières, accusé de ne pas respecter les droits des personnes LGBTQ.

Le tout nouveau Président des Etats-Unis, Joe Biden prévoit de couper les aides aux pays qui ont une législation anti- Lgbtq et de priver de visas leurs dirigeants et fonctionnaires.



Les ambassades et agences américaines invitées à faire en sorte que la diplomatie et l'aide américaine promeuvent et protègent les droits des Lgbtq.



Avec cette donne, on verra la stratégie du Sénégal qui a su toujours déjouer les pièges et surfer un refus du politiquement correct.



