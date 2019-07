Non-respect des engagements de l’Etat: Les établissements privés renvoient encore les étudiants

Lundi 29 Juillet 2019

Le Cadre Unitaire des Organisations des Etablissements Privés d’Enseignement Supérieur du Sénégal (Cudopes), décide encore de renvoyer les étudiants orientés par l’Etat.



La décision de suspendre les enseignements délivrés aux étudiants orientés par l’Etat à partir de demain, a été prise lors d’une assemblée générale tenue la semaine passée. Pour cause, l’Etat n’a pas respecté ses engagements vis-à-vis des établissements privés d’enseignement supérieur. Ceux-ci courent derrière plusieurs milliards Fcfa d’arriérés de paiement.



En plus, ils vont procéder à la rétention de tous les documents administratifs, notamment les relevés de notes, certificats de scolarité, diplômes et attestations etc.. Ils n’envisagent pas non plus d’accueillir les bacheliers de 2019.

