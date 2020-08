Non-respect des mesures barrières : 120 personnes interpellées à Guédiawaye par la police Pour non-respect des mesures barrières dont le port obligatoire de masques dans les transports et lieux publics et l’arrêt des rassemblements, la Police de Guédiawaye a procédé, depuis le démarrage de l’application de ces mesure, à l’interpellation de 120 personnes.

Après cette première semaine d’application des mesures barrières, la police de Guédiawaye a mis la main sur 120 personnes au total pour les verbaliser avant de leur faire payer une amende…



Selon les sources du Quotidien « L’As », à la suite de patrouilles régulières et permanentes menées par les limiers, plusieurs individus ont été arrêtés, verbalisés et contraints à payer des amendes.



Ainsi les limiers de Guédiawaye, toujours dans leur mission de maintien de l’ordre et de suivi strict des mesures barrières, ont investi les boutiques, les gargotes, les grandes surfaces pour aboutir à de tels résultats.



D’autant que certaines personnes n’hésitent pas à se rendre dans les gargotes pour se restaurer sans porter de masques. Prises en flagrants délits, elles ont été arrêtées et conduites au Commissariat pour être sermonnées.



Les bars, les discothèques, les terrains de football et les salles de sport n’ont pas été épargnés par les flics de Guédiawaye.

Selon « L’AS », un baptême, un mariage et une cérémonie de funérailles ont été dispersés conformément à l’arrêté du Gouverneur précédé de celui du ministre de l’Intérieur interdisant tous les rassemblements.

Les mis en cause dont les gérants de gargotes ont reçu des mises en demeure avant de s’acquitter d’une amende forfaitaire.



