Non-respect du couvre-feu: La police avertit les récalcitrants

Mercredi 25 Mars 2020

«Les autorités feront le nécessaire». Telle est la réponse du porte-parole de la Police sur les violences policières contre les récalcitrants notés lors de la première nuit du couvre-feu. Selon le lieutenant Ndiassé Dioum, qui a réagi sur la Rfm «95% des Sénégalais ont respecté la mesure et les autres qui ont défié l’autorité ont vu les conséquences.



Nous avons pris toutes les dispositions et nous espérons mieux aujourd’hui. Tous, ensemble, nous allons faire le travail. Nous ne sommes pas là pour justifier ces violences. Les autorités ont pris les dispositions en conformité avec la loi et nous devons tous les respecter. Mais sachez que dans le travail, nous communiquons avec nos hommes sur le terrain pour mener à bien la mission».

