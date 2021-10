Nord Foire: Une dame tuée par son amant nigérian

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Octobre 2021 à 16:24 | | 0 commentaire(s)|

D'aprés Rewmi, une dame a été tuée par son amant nigérian. Le drame est survenu dans un appartement loué par le ressortissant nigérian à Nord Foire.



Tout est parti d’une dispute entre le Nigérian et sa copine sénégalaise du nom de Mariama Diallo. Au cours de cette altercation, le Nigérian use de ses biceps, s’acharne sur sa copine, avant de l’étrangler à mort.



Avisés, les hommes en bleu de la brigade de la Foire ont investi la scène du crime. Une enquête est ouverte pour retrouver le présumé meurtrier en cavale.

