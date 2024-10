Notation : Bernabé Côte d’Ivoire conserve sa notation de long et court terme en 2024.

Selon la direction de Bloomfield, la note de long terme demeure A+ avec une perspective stable et celle de court terme A1 avec une perspective stable.



Sur le long terme, Bloomfield justifie la note par la qualité de crédit élevée. « Les facteurs de protection sont bons », souligne l’équipe de notation, même si elle est d’avis que les facteurs de risques sont plus variables et plus importants en période de pression économique.



Sur le court terme c’est la certitude de remboursement en temps opportun très élevée qui est brandie. « Les facteurs de liquidité sont excellents et soutenus par de bons facteurs de protection des éléments essentiels », ajoute l’équipe de notation qui estime par ailleurs que les facteurs de risque sont mineurs.



La notation de Bernabé Côte d’Ivoire est basée sur les facteurs positifs suivant : un chiffre d’affaires en recul mais qui est le deuxième plus important réalisé depuis la création de BERNABE Côte d’Ivoire ; un résultat net bénéficiaire, quoiqu’en baisse significative par rapport à l’année précédente, en raison de la baisse des ventes et du redressement fiscal enregistrés en 2023 ; une bonne flexibilité financière, permettant à la société de couvrir l’ensemble de ses besoins de financement ; une avancée enregistrée dans l’exécution des projets structurants.



En revanche, Bloomfield avance que les principaux facteurs de fragilité de la qualité de crédit sont : un contexte économique peu favorable à BERNABE Côte d’Ivoire en 2023, entrainant la baisse du niveau d’activité ; une dégradation significative des rentabilités de BERNABE Côte d’Ivoire ; un déséquilibre financier qui s’accentue en lien avec l’accroissement du BFR, induit par l’augmentation des stocks ; une capacité d’endettement théorique quasiment saturée.



