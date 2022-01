Notation : Bloomfield confirme la note BBB+ attribuée à Alios Finance Cote d’Ivoire

La note de court terme A1 avec une perspective stable est aussi demeurée inchangée.

Comme justification de la notation et des perspectives, Bloomfield signale que sur le long terme les facteurs de protection sont appropriés et considérés suffisants pour des investissements prudents. Cependant, cette agence est d’avis qu’il y a une variabilité considérable de risques au cours des cycles économiques.



Sur le court terme, Bloomfield justifie sa note par la << certitude de remboursement en temps opportun très élevée>>. Elle ajoute que les facteurs de liquidité sont excellents et soutenus par de bons facteurs de protection des éléments essentiels. En plus de cela, les facteurs de risque sont mineurs.



Selon la direction de Bloomfield, la notation est basée sur les facteurs positifs suivants : un niveau d’exécution du plan stratégique 2019-2021, satisfaisant à fin 2020, un cadre de gouvernance en amélioration continue depuis 2018, une qualité du portefeuille qui se maintient en 2020, grâce à l’efficacité du dispositif de gestion du risque de crédit, une progression de la marge d’intérêt en dépit du contexte contraignant, une stratégie de refinancement efficace et favorable au développement des activités et un élargissement prévu des activités, dans le cadre du plan de développement 2021-2025, qui augure de bonnes perspectives pour l’établissement.

Néanmoins, Bloomfield, a noté un certain nombre de facteurs de fragilité de la notation dont les principaux sont : une activité de crédit perturbée par la crise sanitaire de Coronavirus, une performance globale impactée par des incidents de risque fiscal et des reports d’échéance et un risque sécuritaire toujours présent dans les zones d’implantation.



Oumar Nourou



Pour sa notation de 2021, Alios Finance Cote d’Ivoire, (nom commercial de la Société Africaine de Crédit Automobile), s’est vue confirmée la note de long terme BBB+ avec une perspective stable antérieurement attribuée par l’agence de notation Bloomfield.Source : https://www.lejecos.com/Notation-Bloomfield-confir...