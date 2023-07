Notation : Bloomfield décerne à nouveau la note A- à la BOA Mali.

L’agence a aussi décerné à nouveau la même note de court terme A1 avec une perspective stable.

Selon les responsables de Bloomfield, la validité de la notation couvre la période Juin 2023-Mai 2024.



Sur le long terme, la note est justifiée par << la qualité de crédit élevée.>> Bloomfield estime que les facteurs de protection sont bons, ajoutant toutefois que les facteurs de risques sont plus variables et plus importants en période de pression économique.



Sur le court terme, la note est justifiée par << la certitude de remboursement en temps opportun élevée.>> De l’avis de l’équipe de notation, les facteurs de liquidité sont forts et soutenus par de bons facteurs de protection des éléments essentiels. Sur un autre registre, elle estime que les facteurs de risque sont très faibles.



La notation de BOA Mali est basée les facteurs positifs suivants : un renforcement de la gouvernance, une activité qui demeure rentable, en dépit du niveau de dépréciation des immobilisations hors exploitation, une diminution du coût du risque, une amélioration du ratio de concentration des 50 plus gros engagements et un soutien marqué du groupe.



Quant aux principaux facteurs de fragilité de la qualité de crédit de BOA Mali, ils sont les suivants : une exécution du Plan Triennal de Développement (PTD 2022-2024) mitigée, en lien avec la conjoncture économique défavorable, une non-conformité à certains ratios réglementaires, un marché monétaire qui se durcit et un environnement socio-politique et sécuritaire qui demeure fragile.





Oumar Nourou

