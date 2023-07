Notation : Bloomfield fait évoluer la note de la banque BOA Côte d’Ivoire de à .

En revanche, l’agence a laissé inchangé la notation de court terme qui est A1- avec une perspective stable.



La durée de validité de la notation va de mai 2023 à avril 2024.



La qualité de crédit élevée a été avancée comme justification de la note sur le long terme. Selon Bloomfield les facteurs de protection sont bons. L’agence soutient toutefois que les facteurs de risques sont plus variables et plus importants en période de pression économique.



Sur le court terme, la justification donnée par Bloomfield est <<la certitude de remboursement en temps opportun élevée>>. D’après l’agence de notation, les facteurs de liquidité sont forts et soutenus par de bons facteurs de protection des éléments essentiels. A cela s’ajoute le fait que les facteurs de risque soient très faibles.



Selon toujours Bloomfield, la notation est basée sur les facteurs positifs suivants : un niveau de collecte de dépôts satisfaisant, une activité de crédit dynamique en 2022, un accroissement des parts de marché aussi bien en termes d’emplois que de ressources clientèle, une amélioration du positionnement de BOA Côte d’Ivoire sur le marché local, une bonne progression des revenus tirés de l’activité de Trade Finance et une amélioration de l’ensemble des indicateurs de performance.



A contrario, les principaux facteurs de fragilité de la notation sont les suivants : un durcissement des conditions de refinancement auprès des guichets de la BCEAO, une remontée significative du coût du risque en 2022 et un nombre insuffisant d’administrateurs indépendants au Conseil d’Administration.





Oumar Nourou

