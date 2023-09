Notation : GCR abaisse les notes d’émetteur de long et court terme du Port Autonome de Dakar.

Quant à la perspective, elle demeure négative. Dans la même mouvance, GCR a abaissé la note de long terme de ‘A-(WU)’ à ‘BBB(WU)’ de l’emprunt obligataire senior non sécurisé du PAD avec une perspective négative.



<<L’abaissement de la notation du PAD reflète la hausse de 124% de ses dettes financières induite par l’apport en compte courant bloqué de l’Etat du Sénégal (66,664 milliards FCFA) et la dette contractée auprès de DP World FZE (59,692 milliards FCFA) afin de financer le projet de construction du Port de Ndayane et de consolider l’acquisition de parts dans le capital de DP World Sénégal>>, explique GCR. Selon l’équipe de notation, ces nouvelles dettes mettent sous pression une structure du capital déjà fragilisée par un niveau d’endettement élevé.



L’agence GCR estime par ailleurs que la perspective négative attachée à la notation traduit son anticipation quant à une détérioration du profil financier du PAD, en raison de l'augmentation des charges d'intérêts résultant de sa politique d'endettement agressive, ce qui entraînera une pression sur sa marge nette. En outre, GCR anticipe une augmentation de la pression sur la liquidité du Port à mesure que les dépenses d’investissement augmenteront.



Pour autant, GCR avance que la position concurrentielle du PAD demeure son atout majeur, soutenue par sa position centrale sur la côte atlantique qui offre aux navires un gain de temps de navigation par rapport aux autres ports de la sous-région ouest-africaine et le place au confluent des flux maritimes américains, européens et africains. <<Cependant, souligné GCR, cette position concurrentielle est menacée par la détérioration des performances opérationnelles du PAD (temps d'attente en rade, temps moyen de séjour des marchandises sur le terre-plein etc.) entrainant une perte de compétitivité vis-à-vis des ports voisins de la côte ouest-africaine.>> L’agence est d’avis que ces ports ont pris de l'avance dans la modernisation de leurs infrastructures et la mise en place de stratégies de spécialisation visant à devenir le principal hub logistique régional.



Sur un autre registre, GCR note que le profil financier du PAD représente la faiblesse majeure de sa notation. Malgré une marge d’EBITDA confortable (année fiscale (AF)2022 : 32,2%) soutenue par des revenus élevés et en hausse (AF22 : +15,8%), <<la marge nette positive est exclusivement expliquée par les produits issus de l’acquisition par le Port à titre gratuit d’actions de DP World Dakar>>, souligné l’équipe de notation. Ce produit exceptionnel compense, selon elle, la baisse significative du résultat financier (AF22 : - 613%), contraint notamment par la hausse des charges financières qui s’explique par la dépréciation des titres de DP World Dakar devant être cédés à la Société Nouvelle pour le Transit et le Transport (SNTT) et par la hausse de 122% des charges d’intérêts des emprunts contractés.



Dans ce contexte, le PAD affiche un niveau élevé d’endettement avec un stock de dette en augmentation de 124% en 2022. Conséquences, la couverture de la dette par l’EBITDA est restée très faible, à 11x en 2022 (AF 21 : 15x ; AF20 : 7x ; AF19 : 2x), et celle des intérêts nets par l’EBITDA est aussi extrêmement faible à 1,3x en 2022 (AF 21 : 0,4x ; AF20 : 1,6x ; AF19 : 2,5x). GCR prévoit que les charges d'intérêt resteront à un niveau élevé au cours des 12 à 18 prochains mois en raison de la politique d'endettement très agressive du Port, ce qui aura un impact négatif sur sa rentabilité. En outre, la flexibilité financière du PAD demeurera faible, sous pression de dettes importantes.



D’après toujours GCR, le profil de liquidité du PAD reste contraint par les investissements nécessaires à la modernisation des infrastructures de l’entreprise et à la construction du Port de Ndayane. GCR prévoit que dans les 12 à 18 prochains mois, la capacité du Port à couvrir ses besoins de liquidité avec ses sources de liquidité, actuellement située entre 100% et 125%, va diminuer en raison de l'effort d'investissement en cours.



GCR intègre l’existence d’un support du PAD par l’État du Sénégal ainsi que l’importance stratégique du Port en tant qu’entreprise publique (95% des échanges extérieurs et 90% des recettes douanière du Sénégal). Cependant, l’agence note que l'appui financier de l'État du Sénégal au développement du PAD se présente sous la forme de prêts à taux élevé à long terme, ce qui exerce une pression supplémentaire sur sa structure financière déjà affaiblie par un niveau d'endettement élevé.



L’équipe de notation avance qu’un abaissement de la notation du PAD serait la conséquence : (i) d’une baisse de la marge nette en raison des pressions exercées par les importantes charges d’intérêt résultant de la politique d’endettement agressive du Port ; (ii) d’une hausse non soutenable du niveau des dettes entrainant une dégradation supplémentaire du taux de couverture de ses dettes et des intérêts d’emprunt par l’EBITDA ; (iii) d’une baisse de ses liquidités de nature à dégrader la couverture des besoins de liquidité par les sources de liquidité ; ou (iv) d’une dégradation continue de ses indicateurs opérationnels impactant davantage la compétitivité du PAD à l’échelle régionale de sorte à compresser durablement ses revenus.



En revanche, un rehaussement de la notation du PAD serait tributaire selon GCR: (i) d’une hausse de ses marges portées par des revenus en croissance et une gestion efficiente de ses coûts ; (ii) d’une tendance au désendettement se traduisant par un taux de couverture de ses dettes par l’EBITDA en dessous de 5x et un taux de couverture des intérêts au-delà de 4,5x ; (iii) d’une amélioration de la couverture de ses besoins de liquidité par les sources de liquidité dont dispose le PAD pendant un an ; ou (iv) d’une amélioration continue de ses indicateurs opérationnels entrainant l’augmentation de la compétitivité du PAD à l’échelle régionale et une croissance de ses revenus.



