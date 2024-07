Notation : GCR attribue à nouveau la note AAA(WU) à la Sonatel.

En outre, soulignent les responsables de l’agence, la note d’émetteur de court terme attribuée est de A1+(WU). De même, GCR affirme la note de AAA (wu) de l’Emprunt obligataire SONATEL 6,50% 2020-2027 de 100 milliards FCFA de AAA (wu). La perspective attachée à ces notations est stable.



« La notation de la SONATEL repose sur sa solide position concurrentielle en tant que principal opérateur de télécommunications mobiles dans ses marchés de présence, lui permettant de maintenir des revenus élevés et en croissance, soutenant ainsi des marges substantielles », a souligné GCR. De plus, ajoute cette agence de notation, la stratégie bien conçue de SONATEL, axée sur le renforcement de ses capacités opérationnelles, favorise des flux de trésorerie durables. « Cette approche, combinée à une politique d'endettement maîtrisé, garantit à l'entreprise une bonne flexibilité financière et un coussin de liquidité confortable », note encore GCR.



L’équipe qui a mené la notation est d’avis que le profil commercial de SONATEL, qui constitue une force pour sa notation, est renforcé par son leadership sur le marché des télécommunications dans ses pays de présence. A son avis, SONATEL se distingue par une gamme complète de services prépayés et post payés pour la voix et les données mobiles, ainsi que des services Internet. La renommée mondiale de la marque Orange et un réseau de distribution efficace lui permettent de proposer des services adaptés aux besoins du marché. Cependant, souligne GCR, SONATEL évolue dans un secteur hautement concurrentiel et intensif en capital, ce qui l'oblige à maintenir un effort d'investissement soutenu, à faire évoluer son modèle d'affaires et à rechercher de nouveaux relais de croissance pour compenser la baisse des segments traditionnels.



« La diversification géographique de SONATEL a atténué l'impact de la concurrence intense sur le marché sénégalais et permis de réaliser des économies d'échelle, tout en offrant des opportunités de croissance en dehors de son marché d'origine », note GCR. Cependant, cette agence identifie comme une faiblesse l'environnement opérationnel instable de certains pays (Mali, Guinée) où SONATEL est présent, en raison des contextes politiques et sécuritaires incertains. Malgré ces défis, cette situation n'est pas jugée contraignante pour la notation de SONATEL. « Les investissements constants de SONATEL dans les infrastructures, notamment le déploiement de la 5G au Sénégal, illustrent son engagement à maintenir sa position de leader et à répondre aux besoins croissants de connectivité, tout en surmontant les défis liés à la satisfaction client et aux risques géopolitiques », note l’équipe de notation.



Cette dernière intègre dans la notation de SONATEL, le soutient opérationnel de son actionnaire Orange Middle East and Africa (OMEA) qui lui permet de bénéficier de son expertise par son soutien opérationnel et de la distribution de services de qualité.



Selon toujours GCR, la gouvernance de SONATEL est saine et prend en compte des considérations environnementales et sociales, alignant ses pratiques sur les standards internationaux de durabilité et de responsabilité sociale.



Dans la fiche de notation de GCR, il est indiqué que le Profil financier de SONATEL constitue une force majeure pour sa notation. « Les revenus du groupe sont robustes et en constante progression, avec une hausse de +11,4% au cours de l’année financière 2023 (31 décembre 2022 : +9% ; 31 décembre 2021 : +10,7% ; 31 décembre 2020 : +2,3% ; 31 décembre 2019 : +7,3%) », signale GCR. L’agence est d’avis que l’opérateur a su maintenir une marge d’EBITDA robuste à 46,8% au cours de l’année financière 2023, attestant de la solidité de son modèle opérationnel. Ce niveau élevé de marge d’EBITDA a permis de soutenir une marge d'exploitation en hausse, stabilisée à 31,7%, légèrement supérieure à la moyenne des cinq années précédentes. « Cette performance est le fruit d'une gestion rigoureuse des charges dans un environnement inflationniste et hautement concurrentiel », souligne l’équipe de notation. Elle poursuit, estimant que la marge nette a bénéficié de l'augmentation des revenus, de la maîtrise des coûts opérationnels et d'une réduction de 10% du coût de l'endettement financier brut. GCR estime que cette dynamique haussière des marges se maintiendra dans les 12 à 18 prochains mois, grâce à la croissance projetée des revenus dans tous les pays de présence de l'opérateur malgré une concurrence accrue dans le secteur du Mobile money et à une gestion efficiente des coûts.



Selon l’agence, la situation financière de l'opérateur est globalement solide grâce à une politique d'endettement strictement contrôlée. Le ratio dette consolidée/EBITDA a été maintenu à un niveau de 0,4x en moyenne au cours des cinq dernières années, ce qui indique une capacité satisfaisante de l'opérateur à honorer ses obligations de remboursement. Cette performance suggère une structure de capital saine et une robustesse opérationnelle notable. En 2023, les flux de trésorerie d'exploitation ont couvert 38% de la dette consolidée, malgré des investissements continus pour l'expansion et la distribution de dividendes aux actionnaires. Le ratio de couverture des intérêts nets par l'EBITDA s'établit à 24,8x en 2023, après avoir dépassé 35x en 2022.



Selon GCR, SONATEL dispose de liquidités adéquates, avec des sources de liquidité couvrant entre 125% et 200% de ses besoins à court terme en 2023. Ce niveau de liquidité à court terme est robuste et en progression, souligne-t-elle. Elle ajoute que la tendance à l'amélioration du profil de liquidité de l'opérateur, observée en 2023, devrait se confirmer au cours des 12 à 18 prochains mois.



Sur un autre registre, GCR justifie la perspective stable eu égard à l’enracinement profond du Groupe dans ses cinq marchés domestiques qui supporte une profitabilité solide et un bilan robuste en dépit des incertitudes liées au contexte socio-économique et politique de la sous-région. En outre, le groupe SONATEL présente un modèle de gestion et de gouvernance qui tend à minimiser les risques de chocs endogènes.



Selon Bloomfield, une détérioration de la notation de SONATEL serait la conséquence de : i) D’une dégradation significative de son profil financier, en l’occurrence une baisse significative de ses revenus et de ses marges détériorant ainsi les ratios de couverture de l’endettement et la liquidité ii) d’une compression des marges à même d’affaiblir la capacité d’autofinancement et donc la propension du Groupe à déployer les investissements nécessaires au maintien de sa position concurrentielle en taille et en qualité ; ou iii) d’une politique d’endettement que GCR jugerait excessive au regard d’une notation dans la catégorie AAA(wu).



SONATEL a émis un emprunt obligataire de 100 milliards de FCFA avec appel public à l’épargne en 2020 pour une durée de 7 ans. GCR affirme en juin 2024 la note d’émission de AAA (wu) de cet emprunt obligataire. La perspective est stable. « Méthodologiquement, fait remarquer l’équipe de notation, cette note correspond à celle de l’émetteur SONATEL, puisque l’émission est considérée comme senior non sécurisé, en l'absence de tout élément de subordination ou, au contraire, de collatéralisation. »



Oumar Nourou

Comme en août 2023, GCR ratings (GCR) a attribué à nouveau la note d’émetteur de long terme à la Société Nationale des Télécommunications du Sénégal SA (SONATEL) de AAA(WU), la note maximale sur son échelle régionale, a annoncé la direction de cette agence de notation dont le siège se trouve à Dakar.Source : https://www.lejecos.com/Notation-GCR-attribue-a-no...