Notation : L’agence WARA confirme la note de long terme A+ de Bolloré Côte d’Ivoire

WARA a également confirme la note de court terme qui est « w-2 avec une perspective stables ».

Selon cette agence, la notation de Bolloré Côte d’Ivoire reflète << sa position de leader du secteur de la logistique, une équipe de direction très compétente, une situation financière très saine, sa présence dans un secteur porteur avec des perspectives de croissance à moyen terme très attrayantes.>>



En revanche, souligne encore WARA, la notation de Bolloré Côte d’Ivoire est contrainte par un marché ivoirien de la logistique très concurrentiel, tirant les marges à la baisse et donc peu incitatif à l’investissement. De l’avis des dirigeants de WARA, la clientèle est de plus en plus sensible aux arguments d’exhaustivité de la chaîne de valeur (door to door) et de qualité de service. Ce qui permet aux acteurs de grande taille de déployer une stratégie de fidélisation pour mitiger ce risque.



Selon toujours WARA, <<la notation de contrepartie à long terme en devise locale de Bolloré Transport & Logistics Côte d’Ivoire (A+) ne bénéficie d’aucun facteur de support externe, mais notre carte des scores intègre un ajustement favorable qui reflète l’appartenance de la société au groupe Bolloré.>>



La direction de WARA estime qu’une amélioration de la notation de Bolloré Côte d’Ivoire est tributaire de la consolidation de ses parts de marchés sur les différents métiers pour encore un peu plus assoir sa position de leader du secteur, de la croissance du marché de la logistique en Côte d’Ivoire, elle-même le résultat de la poursuite du développement économique de la Côte d’Ivoire et de son intégration au marché mondial qui se traduirait par une hausse des volumes d’importation et d’exportation, du développement par la société de nouveaux services à forte valeur ajoutée répondant aux besoins des clients, de la bonne exécution de la stratégie à moyen terme qui devrait se traduire par une meilleure flexibilité, un renforcement de la compétitivité (prix et hors-prix) et une plus grande interconnexion entre les métiers et d’une amélioration notable des niveaux de rentabilité, de liquidité et de flexibilité financière.



Par contre, l’agence de notation souligne qu’une détérioration de la notation de Bolloré Côte d’Ivoire serait la conséquence d’une nouvelle crise politique impactant la Côte d’Ivoire, et entraînant un ralentissement de l’économie, de la perte durable et significative de parts de marché sur un ou plusieurs segments d’activité, du renforcement de la concurrence à travers l’entrée de nouveaux acteurs dans les segments ne nécessitant pas d’investissement important ou alors l’intégration verticale de certains clients et d’une détérioration durable et significative des niveaux de rentabilité, de liquidité ou de flexibilité financière de la société.



A titre de référence, WARA estime que la probabilité d’occurrence des scénarios favorables est égale à celle des scénarios défavorables à moyen terme, d’où la perspective stable assortie à la notation.



Omar Nourou





A l'issue de sa deuxième revue en décembre 2021, WARA a confirmé la note de long terme « A+ avec une perspective stable » qu'elle avait antérieurement décernée à Bolloré Transport & Logistics Côte d'Ivoire, ont annoncé les responsables de cette agence de notation basée à Dakar.