Notation : La Société Ivoirienne de Banque conserve sa note de long terme AA

Cette entreprise a aussi conservé sa note de court terme A1 avec une perspective stable. Selon l’agence de notation la validité de la notation couvre la période mai 2024- avril 2025.



C’est la qualité de crédit très élevée qui sous-tend la note de long terme attribuée par Bloomfield. Cette agence avance que les facteurs de protection sont très forts, ajoutant par ailleurs que les changements néfastes au niveau des affaires, des conditions économiques ou financières vont accroître les risques d’investissement quoique de manière très peu significative.



Sur le court terme, l’équipe de notation donne comme justificatif la note de la SIB par <<la certitude de remboursement en temps opportun très élevée.>> D’après toujours cette équipe, les facteurs de liquidité sont excellents et soutenus par de bons facteurs de protection des éléments essentiels. En outre, elle est d’avis que les facteurs de risque de la SIB sont mineurs.



Selon Bloomfield, la notation de la SIB est basée sur les facteurs positifs suivants : une conformité aux exigences du régulateur vis-à-vis du rehaussement du capital social minimum, une mise à jour de l’organigramme pour une meilleure supervision des risques ; une amélioration globale des indicateurs de performance ; une amélioration de la qualité du portefeuille de créances de la SIB en 2023.



Par contre, les principaux facteurs de fragilité de la qualité de crédit sont selon toujours Bloomfield : un durcissement de la politique monétaire dans la zone UEMOA ; une perte du positionnement de la SIB en termes d’emplois et de ressources ; une dégradation du coût du risque.

