Notation : Oragroup S.A conserve la note A décernée par l’agence Bloomfield un an auparavant.

Cette société a aussi conservé sa note de court terme A1- avec une perspective stable.



Dans sa fiche de notation, Bloomfield a souligné comme justification de la note et de la perspective sur le long terme la qualité de crédit élevée. Elle ajoute que les facteurs de protection sont bons. Toutefois, Bloomfield note dans sa fiche le fait que les facteurs de risques soient plus variables et plus importants en période de pression économique.



La certitude de remboursement en temps opportun élevée a sous-tendu la note de court terme. D’après Bloomfield, les facteurs de liquidité sont forts et soutenus par de bons facteurs de protection des éléments essentiels. Quant aux facteurs de risque, ils sont très faibles.



Que dire des facteurs clés de performance ? A ce niveau, Bloomfield signale que la notation est basée sur les facteurs positifs suivants : une bonne évolution de la mobilisation de ressources clientèle et de la distribution de crédits à la clientèle ; une amélioration de l’exploitation de la Holding, en lien avec la reprise de la distribution de dividendes par les filiales ; une structure financière qui demeure équilibrée.



A contrario, les principaux facteurs de fragilité de la notation sont, selon toujours Bloomfield, les suivants : un dispositif de contrôle à renforcer ; une fragilité de l’environnement socio-politique et sécuritaire dans plusieurs pays d’exercice ; un résultat net en baisse, impacté par le coût du risque en hausse ainsi que l’endettement élevé ; un fort endettement avec une capacité à assurer le service de la dette à partir de l’exploitation à démontrer ; un non-respect du ratio de solvabilité par le Groupe fragilisant le développement de ses activités.

