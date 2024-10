Notation financière : Moody’s Rating a abaissé les notes du Sénégal de Ba3 à B1

Selon les explications de l’agence, les notes d'émetteur à court terme ont été confirmées à Not Prime (Np). Parallèlement, nous avons placé les notes à long terme sous surveillance en vue d'une dégradation. Auparavant, les perspectives étaient stables.



«La dégradation de la note est due à une situation budgétaire et d’endettement nettement plus faible que celle que nous avions précédemment évaluée. Les conclusions préliminaires de l’audit du ministère des Finances indiquent des déficits budgétaires antérieurs du gouvernement nettement plus élevé et un fardeau de la dette nettement plus élevé que celui publié précédemment, bien que l’ampleur exacte reste incertaine en attendant la validation par la Cour des comptes du Sénégal », explique Moody’s. Le fardeau élevé de la dette du Sénégal, a ajouté l’agence de notation, estimé par les conclusions préliminaires à 83,7 % du Pib en 2023 au niveau du gouvernement central - environ 10 points de pourcentage de plus que le ratio publié précédemment - réduit la capacité d’absorption des chocs et augmente la sensibilité à des coûts de financement plus élevés.



«L'examen vise à évaluer l'impact des conclusions récentes sur le profil d'amortissement de la dette souveraine et les risques de liquidité du gouvernement qui y sont liés. Nous chercherons à mieux comprendre la taille et la composition de la dette publique, ainsi que les risques associés. En outre, nous nous concentrerons sur la capacité du gouvernement à répondre aux besoins de financement à venir, en particulier si les besoins de refinancement de la dette devaient s'avérer plus élevés que prévu actuellement, et sur la relation avec le FMI à l'avenir. La période d'examen offrira également l'occasion d'évaluer la réponse institutionnelle et la capacité des décideurs politiques à inverser en temps opportun l'érosion de la solidité budgétaire », lit-on dans le document.



Moody’s souligne que les plafonds de la monnaie locale et de la monnaie étrangère du Sénégal ont été abaissés respectivement à Baa3 et Ba1. Le plafond de la monnaie locale est quatre crans au-dessus de la note souveraine pour tenir compte de l'empreinte modérée du gouvernement dans l'économie, de la solidité relative du cadre institutionnel, ainsi que de l'impact atténuant de l'adhésion du Sénégal à l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) sur les déséquilibres extérieurs. Le plafond de la monnaie étrangère maintient un écart d'un cran par rapport au plafond de la monnaie locale pour refléter notre évaluation des risques limités de transfert et de convertibilité en raison de la garantie du Trésor français de l'ancrage entre le franc CFA et l'euro.

