Notto Diobas au cœur d’une bataille féroce : 5 candidats tentent de faire basculer Alioune Sarr de son fauteuil

« Après un certain temps d’observation et de réflexion, nous avons constaté que notre cher Diobas se dirige vers une impasse, causée par des dirigeants qui ne sont là que pour défendre des intérêts crypto-personnels, sources de divergences, de rivalités et de discrimination partisane. C’est pour sortir la commune des dédales de cette incertitude porteuse de régression socio-économique, que les jeunes du Diobas ont pris leurs responsabilités pour conquérir les rênes de la collectivité territoriale, à travers la coalition And Dekal Yaakaar ».



Ces propos sont de Pape Mamour Thiaw dit Papis, candidat de la coalition à la mairie de Notto Diobas. Avec 4 autres candidats, il est ainsi allé à la conquête du fauteuil occupé par le Maire sortant, le Ministre Alioune Sarr soit 6 candidats et c’est par meeting à Keur Sadaro, qu’il a lancé les hostilités électorales.



Selon lui, des partis politiques ont cédé à leurs ambitions pour soutenir cette dynamique enclenchée par la coalition And Dekal Yaakaar, comme le Rewmi qui a toujours eu un candidat dans le Diobas depuis sa création. Il en est de même pour le Parti Démocratique Sénégalais (Pds), une partie de l’Alliance Pour la République (Apr) dirigée par Ngary Ngom, Les Démocrates Rénovateurs (Ldr/Yeesal), Gëm sa Bop.



Pour lui, tous les maux dont souffre le Diobas ont été identifiés et des pistes trouvées pour leur apporter une solution durable. Il relève le manque d’eau et d’électricité dans la quasi-totalité des villages, accentué par une discrimination dans la distribution des richesses et l’inaccessibilité des structures de santé. Les écoles élémentaires ne respectent également aucune norme humaine alors que d’après lui, il est surplus de penser à l’émergence sans l’éducation des enfants.



Ce cliché dit-il, est inacceptable dans une localité située à 30 km de l’aéroport et à un tour d’horloge de la capitale. Pour inverser cette tendance, il annonce la mise en mouvement d’un programme établi sur la base d’une démarche inclusive, pour surtout apporter un vrai changement dans la commune.



« L’heure du réveil a sonné pour les populations du Diobas, qui ont d’ailleurs très tôt épousé le dynamique de changement, qui a commencé à se manifester depuis quelques années déjà et qui sera actée le 23 janvier 2022 » a exposé le candidat Pape Mamour Thiaw.



Mieux, il révèle que l’équipe municipale dirigée par la coalition And Dekal Yaakaar, ira très tôt vers la sécurisation foncière dans la commune, à travers surtout une opération de régularisation administrative consistant à trouver des papiers légaux à tous les propriétaires. Rétablir dans leurs droits tous ceux qui ont été expropriés sera également un combat personnel porté par l’équipe municipale.



Déjà, poursuit-il, d’importants programmes de formation ont été déroulés en faveur des femmes du Diobas et la seconde manche consistera à créer partout de petites unités de transformation, pour booster les activités génératrices de revenus, porteuses de croissance économique locale. Il s’y ajoute la création d’un centre de formation professionnelle avec des métiers comme la boulangerie, la pâtisserie, menuiserie métallique, bois, aluminium, etc., pour donner la chance aux jeunes n’ayant pas réussi à l’école. Ceux qui ont opté pour l’agriculture seront également accompagnés en conséquence avec la mise à disposition de forages, de matériels de production.



Pour Ngary Ngom de l’Alliance Pour la République (Apr) et membre de la coalition, le Diobas doit se départir du paradoxe d’une localité qui alimente une partie du Sénégal en eau potable, et dont ses populations vivent toujours dans le manque d’eau.

L’As