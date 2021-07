Notto Diobass: Assane Ndiaye, 6 ans, abattu à bout portant par son oncle qui... Un drame de plus à l'arme à feu qui s'est passé à Diass-Palam, à Notto Diobass. Le jeune Assane Ndiaye a été tué par son oncle qui manipulait son arme à feu.

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Juillet 2021 à 06:46 | | 0 commentaire(s)|

Il n'y a pas plus de deux mois qu'un drame assez similaire se produisait à Guédiawaye, avec deux jeunes qui jouaient avec un pistolet, avant que le coup fatal ne parte.



Cette fois-ci, c'est Sidy Kébé, l'oncle de Assane Ndiaye, qui manipulait son arme, dans une chambre, quand le coup est parti. La victime, six (6) ans a été atteinte en pleine tête.



Arrêté par les gendarmes après une courte cavale, il ne disposait d'aucun papier qui l'autorisait à porter une arme.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos