Notto-Diobass : Le ministre Alioune Sarr outille les chefs de village de sa commune.

Le ministre-maire de Notto-Diobass Alioune Sarr a réuni tous les chefs de village de sa commune, dignes représentants du Président Macky Sall, pour leur confier le drapeau national.



"Nous sommes venus rencontrer les chefs de village. Ces derniers sont incontournables dans la mesure où ils peuvent être considérés comme les représentants du Président de la République dans leurs villages respectifs. Ils représentent le sous-préfet et les maires dans ces localités qu'ils dirigent. Aujourd'hui nous leur confions à chacun le drapeau national. Ceci est important, cela permettra à tout le monde de reconnaître l'autorité qui leur est confiée", fait-il remarquer.



Aussi vient-il, enlever une épine du pied des populations pour l'obtention du certificat de résidence. "En plus de leur remettre le drapeau symbole de la République, nous mettons à leur disposition des cachets administratifs comme le certificat de résidence. Ce certificat renseigne le chef de village sur tous ceux qui habitent dans leurs circonscriptions", informe-t-il.



Avant d'ajouter que "l'autre point important, c'est le fait que ces chefs de village puissent être alertés par rapport à l'insécurité qui règne en milieu rural".



Cependant, pour mieux sécuriser les conduites d'eau qui prennent source à Tassette et qui subissent des sabotages, Alioune Sarr a mis en place une brigade de veille des infrastructures d'utilité publique dirigée par les chefs de village. "Désormais, une brigade de veille dirigée par le chef de village est mise en place. Son rôle sera de sanctionner tout récalcitrant à la sécurité de tuyau", explique-t-il, non sans préciser que "toutes les autres infrastructures d'utilité publique doivent être protégées."

