Notto Diobass : Ousseynou Ciss recadre les détracteurs du maire

Dans un communiqué en date du 19 mai 2024, un nommé Bara Thiamandela s'attaque à l'équipe municipale et au maire de la commune de Notto Diobass, dans un océan de contrevérités et de contradictions notoires.



Le sieur Bara s'est donné à lui tout seul, la légitimité absolue d'agir et de parler au nom de toute la population de la commune de Notto Diobass, ceux qui depuis 2009 à aujourd'hui, n'ont cessé de renouveler leur confiance à leur maire et à l'équipe municipale qui l'accompagne.



Une attaque contre le maire bâtie sur du faux et une méconnaissance absolue de ce qui se passe dans le Diobass.



Que ce soit la question de l'accès à l'eau potable, l'électrification des villages et leur désenclavement, les populations peuvent témoigner du bond important qui a été fait dans ces secteurs, en rapport bien sûr avec les services de l'Etat.



L'éducation et la santé ne sont pas en reste. Ceux qui connaissent Diobass, savent qu'un bond qualitatif à été fait dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et d'existence des populations.



C'est ainsi que la Commune est passé entre 2009 et 2024, de 2 Cem à 10. Diobass abrite aujourd'hui, également, 3 lycées, la dotation chaque année en fournitures et équipements scolaires pour le cycle primaire, moyen et préscolaire est une réalité.



Dans la santé, en plus des réalisations déjà visibles, il y a la construction de 4 postes de santé en cours dont celui de Sessène, achevé et qui sera réceptionné bientôt.



Pour l'électrification, la couverture est passée de 9 à 60 villages. La construction de pistes n'a pas été en reste. C'est le cas des axes Sangué - Diougane - Notto, Tatène - Sessène - Baback, Keur Sarah - Ndioukhane

Hanène - Mbodiène.



L'adduction en eau est aussi une réalité dans la commune, avec les dernières réalisations : Pout Diack et Ngollar sur le réseau Notto - Ndiosmone Palmarin avec la société Séo, inauguration récente avec le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, des branchements sur le réseau du Kms3 des villages de Palam Thioyane - Diass Palam - Ngolfagning - Thiéo Birbirane - Kissane - Sangue - Diougane - Sessène - Baback - Mbomboye - Ndakhar Mbaye.



Le foncier, cette question qui plaît tant à Bara, qui se permet de demander aux populations de penser au générations futures, a oublié sans doute que lui-même en a bénéficié, peut-être que la règle qui consiste à penser aux générations futures, ne s'applique pas à lui.



Du côté de la mairie, nous nous sommes inscrit dans une logique de transparence absolue dans la gestion foncière, ce qui explique que malgré les pressions sur le foncier, Diobass résiste encore. A ce jour, sous l'autorité de Alioune Sarr, aucune délibération n'est signé. sans un accord préalable entre communautés villageoises et acquéreurs. En d'autres termes, la mairie de Notto Diobass n'a été à l'initiative d'aucun lotissement. Tous ont été initiés par les populations et la mairie à encadré et accompagné par les délibérations.



M. Thiamandela, le droit de vous agiter, le droit de vous positionner, ne vous donne aucunement le droit d'agir au nom d'une population qui ne vous a point mandaté, encore moins de colporter des ragots sans fondements contre d'honnêtes serviteurs de la commune de Notto Diobass.













Ousseynou CISS,

Chef de cabinet du Maire de la Commune de Notto Diobass