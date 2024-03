Notto, Ngaye Mékhé, Darou Khoudoss... ; Khalifa Sall promet d’allouer chaque année,, un milliard à chaque commune, pour l'investissement...

En déplacement dans le Cayor, à Notto, Ngaye Mékhé, Darou Khoudoss et la zone industrielle de Tivaouane, Khalifa Sall réaffirme son engagement envers le développement local.



" Président de la République, j’engagerai des réformes majeures dans le cadre de la décentralisation, pour le bénéfice des collectivités territoriales. Je promets d’allouer chaque année, un milliard à chaque commune pour l'investissement. Cette somme sera prélevée du Budget Consolidé d'Investissement (BCI) et sera soutenu par des mesures telles que la décentralisation des cellules de marchés et des juges des comptes, garantissant ainsi des ressources stables et prévisibles pour le développement territorial ", a promis le candidat de Khalifa Président.



De même, poursuit-il, l'artisanat et la petite industrie seront, " nos atouts contre l'exode rural. Ensemble, avançons vers un avenir prospère pour tous ".