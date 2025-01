Nouakchott : L'APIX et l'APIM ont co animé une table-ronde public/privé au Palais des Congrès Dans le cadre de la visite officielle de Son Excellence Monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre de la République du Sénégal, en Mauritanie, à l’invitation de son homologue, Son Excellence Monsieur Mokhtar Ould Diay, une table-ronde public/privé a été organisée ce jour au Palais des Congrès de Nouakchott, par l'Agence de Promotion des Investissements en Mauritanie (APIM) et l’Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux du Sénégal (APIX).

Co-présidée par les Premiers ministres des deux pays, cette rencontre stratégique a réuni des acteurs économiques majeurs tels que des représentants des organisations patronales, des membres du Conseil d’affaires sénégalo-mauritanien, les Ambassadeurs, les Directeurs généraux des agences APIM et APIX, ainsi que des délégations ministérielles multisectorielles.



Les discussions ont porté sur des thématiques cruciales visant à renforcer la coopération économique entre les deux pays : • Renforcement des liens économiques : Encourager la complémentarité des secteurs clés, tels que les énergies, l’agriculture, les infrastructures et les échanges commerciaux, pour une meilleure intégration économique régionale.



• Amélioration du climat des affaires : Identifier des mesures pour faciliter les investissements bilatéraux. • Renforcement de l’investissement privé : Promouvoir les partenariats public/privé et encourager les initiatives complémentaires. Cette table-ronde marque une nouvelle étape dans la dynamique de collaboration entre l’APIM et l’APIX, concrétisée par plusieurs initiatives phares, notamment :



• Le Forum économique de Dakar, organisé en octobre 2024, et la signature d’un protocole d’accord historique entre les deux agences. • La création d’un Conseil d’affaires Mauritanie-Sénégal, qui est un cadre d’échange et de coopération pour les investisseurs. • La visite de travail du Directeur général de l’APIX en Mauritanie, en novembre dernier, qui a permis d’aligner les efforts pour maximiser l’impact des actions conjointes.



Cette initiative s’inscrit dans une volonté commune de transformer les relations économiques bilatérales en un modèle de partenariat régional exemplaire, axé sur l’intégration économique et le développement durable.





