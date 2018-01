Nouha Cissé sur l’assassinat des 13 villageois : « Ce qui vient de se passer est une tragédie»

«C’est une vrai tragédie », a-t-il. Et d’ajouter : «c’est vraiment une catastrophe ». Pour autant, l’historien de profession souligne que ce qui vient de se passer n’est point une surprise quand on prend en compte la pression que la forêt subit. «La forte pression de la coupe du bois, charbonnage constituent une préoccupation importante. Ce sont des situations qui peuvent provoquer ces cas », a dit, samedi, Nouha Cissé sur Tfm. Les rebelles et les populations civils s’approvisionnent dans la même forêt. L’acteur du processus de la paix en Casamance a aussi ajouté que les auteurs de tels forfaits pourraient être également des torpilleurs du processus de la paix.

leral.net