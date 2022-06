«Nous allons combattre l’injustice dans le Pds», Mounirou Kane, Coordonnateur Pds département de Keur Massar

Le coordonnateur du Pds dans le département de Keur Massar n’est pas content de l’attitude des membres du secrétariat national de leur parti qui ont zappé plusieurs responsables des investitures de Wallu Sénégal pour les prochaines élections législatives. D’aucuns ont été placés loin derrière, ce qui ne leur offre aucune chance d’être élus.



Mounirou Aliou Kane conteste, comme Cheikh Dieng, Serigne Cheikh Bara Dolli Mbacké, Mayoro Faye et d’autres responsables du parti, les choix faits par cette coalition dont Abdoulaye Wade est la tête de liste.



«Nous avons trouvé qu’il y avait une grande injustice au sein du Parti démocratique sénégalais. La plupart des camarades du Parti ne sont pas d’accord avec l’attitude de Fatou Sow qui a été choisie au niveau départemental. Ainsi nous avons décidé de nous battre à la base. Et pour précision, cette position que nous avons est aussi adoptée par les communes de Yeumbeul Nord, Sud, la section de Keur Massar Sud, à travers la coordonnatrice Marie Aw, et la section de Keur Massar Nord à travers ma personne», a-t-il indiqué.



Candidat de la coalition Wallu lors des dernières élections locales dans la commune de Keur Massar Nord, M. Kane a dénoncé cette «forfaiture» de certains de ses camarades de parti. Il se dit outré par ce qu’il est en train de vivre au sein de la section Pds du département de Keur Massar avec le «copinage» entre camarades de Parti.



«La plupart des responsables ont été omis lors de la confection des listes, des gens qui travaillent ardemment pour que le Parti démocratique sénégalais soit visible dans le département ont été ignorés et méprisés», fulmine-t-il.

Bes Bi