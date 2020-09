"Nous allons vers des manifestations religieuses, des mesures fortes doivent etre prises pour continuer cette tendance à la baisse"

L'épidemiie de Covid-19 vient de boucler son 6e mois. Une occasion pour les acteurs de faire le bilan. Selon le Dr. Abdpulaye Bousso, sur les 4 dernières semaines, le nombre de cas a diminué. Donc, il y a une digression des cas. « Toutefois , soutient-il, il est très important qu'on ne fasse pas du triomphalisme. Parce que c'est extrêmement sensible la période où nous sommes .»



« Effectivement, les chiffres diminuent mais il faudra qu’on arrive à garder cette dynamique. Maintenant, Il faudra plus que jamais que les mesures barrières soient respectées. Et surtout, pouvoir gérer certaines situations qui vont arriver. Nous allons vers la rentrée scolaire et universitaire et les manifestations religieuses, des mesures fortes doivent être prises dans le cadre du respect des mesures pour continuer cette tendance à la baisse et pouvoir maîtriser cette pandémie », a fait savoir Dr. Bousso.







Leral.net