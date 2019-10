Nouveau Classement Fifa dévoilé: Le Sénégal toujours roi sur ses terres

Lors de la dernière trêve internationale, le Sénégal a tenu en échec la deuxième nation sur le classement Fifa, le Brésil. Quelques jours plus tard, la FIFA a dévoilé le nouveau classement des meilleurs nations de football au monde.



Ainsi, le Sénégal garde toujours sa couronne en Afrique et reste à la 20e place au niveau mondial. Il est suivi par la Tunisie et le Nigéria.



Ci-après le Top 20 africain :



1- Sénégal (20e mondial)



2- Tunisie (29e)



3- Nigeria (35e)



4- Algérie (38e)



5- Maroc (42e)



6- Egypte (49e)



7- Ghana (51e)



8-Cameroun (52e)



9- RD Congo (54e)



10- Côte d’Ivoire (56e)



11- Mali (59e)



12- Burkina Faso (60e)



13- Afrique du Sud (72e)



14-Cap-Vert (77e)



15- Guinée (78e)



16- Ouganda (79e)



17- Zambie (81e)



18- Bénin (82e)



19- Gabon (87e)



20- Congo (92e)

