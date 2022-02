Nouveau Président du Conseil Départemental de Kaffrine : Abdoulaye Wilane promet d’œuvrer pour l’intérêt général

‘’ Je resterai inextricable à l’intérêt général et trouverai des moyens et solutions pour la satisfaction des électeurs de Kaffrine ‘’a-t-il déclaré lors de son installation officielle par le préfet du département, Moustapha Diaw.





Wilane a insisté sur l’importance de promouvoir ‘’ une gouvernance territoriale inextricable à l’inclusion et au respect des administrés’’, exprimant au passage son engagement à rester loyal à la République, à l’Etat et aux institutions.





Les défis sont énormes et les moyens sont rares, mais cela ne doit pas nous ébranler. Nous avons bon espoir que le gouvernement aidera le conseil notamment dans la rénovation de son bâtiment, a-t-il laissé entendre.





Le président du conseil départemental a lancé un appel à l’unité de l’ensemble des entités composantes du Conseil départemental de Kaffrine.





‘’Dans les différentes commissions je ferai en sorte que les listes concurrentes soient promues et intégrées sur la base des profils et des ressources humaines souhaitées ‘’, a jouté Wilane non sans s’engager à mettre en avant l’inclusion.



De son côté, le préfet est revenu sur l’importance de la charge et de la responsabilité des élus.



‘’Les gens se battent pour être dans les listes mais une fois élus on note dans certains cas des absences au cours des réunions, un manque d’engouement et d’engagement même pour certains’’ a-t-il déploré en invitant les conseillers a plus de responsabilité.