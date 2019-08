Nouveau Secrétariat national du PDS: Me Amadou Sall décline sa nomination

Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Août 2019 à 01:42 | | 0 commentaire(s)|

Les changements opérés Me Wade au sein du secrétariat national du Parti démocratique Sénégalais (Pds) suscitent une vague de désapprobations. C’est le cas Me Amadou Sall, nommé Secrétaire national, chargé des Affaires juridiques et des relations avec les Institutions, porte-parole du Secrétaire général national. L’ancien ministre de la justice a tout bonnement rendu le poste qui lui a été attribué. "Frère Secrétaire Général National du PDS, J'ai pris connaissance de votre décision portant réaménagement su (Sis) secrétariat national du PDS. Pour des raisons personnelles je vous remercie de pourvoir à mon remplacement du poste où vous m'avez "nommé", écrit-il sur sa page Facebook. Il précise néanmoins qu’il reste membre du PDS.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos