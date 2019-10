Nouveau bureau de l'Assemblée nationale: Abdou Mbow out, Gadio 3e vice-président

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Octobre 2019 à 16:30 | | 0 commentaire(s)|

L’Assemblée nationale a ouvert, ce mardi, sa session ordinaire unique de l’année 2019-2020. Occasion choisie pour renouveler son bureau. Ainsi, parmi les 8 vice-présidents, Moustapha Cissé Lô, Aïssatou Sow Diawara, Abdoulaye Makhtar Diop, Ndèye Lucie Cissé et Alé Lô conservent leurs postes. Cependant, Awa Guèye, Abdou Mbow, Fatma Diop ne seront pas reconduits, a appris Seneweb.



A leurs places, ont été proposés : Yaye Mané Albis (8e vice-présidente), Yetta Sow (2e vice présidente) et Cheikh Tidiane Gadio (3e vice-président). Daouda Dia conserve son poste de 1er questeur et Mme Awa Niang devrait le seconder. Le vote est présentement en cours.

