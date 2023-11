Nouveau front contre Macky Sall sur le processus électoral : L’opposition fait bloc, sans Pds et Taxawu

Autour des principales figures de Yewwi askan wi, l’opposition s’est encore réunie dans une nouvelle plateforme dénommée Front pour l’inclusivité et la transparence des élections (Fite).



Les 35 candidats déclarés qui composent ladite plateforme, se sont engagés, ce week-end, à faire bloc face au Président Macky Sall, sur l’enjeu entourant le processus électoral. Entouré de Mimi Touré, Mamadou Lamine Diallo, Moustapha Guirassy et plusieurs responsables de l’ex-Pastef, parmi les leaders présents à la rencontre, Cheikh Tidiane Dièye, porte-parole du jour, est revenu sur l’absence de Taxawu et du Pds au sein du front. « Ce front est ouvert et inclusif. Tous ceux qui ont eu à travailler avec nous sur place, dans une démarche de co-construction, ont eu à cœur de tout faire pour informer tous les partis et mouvements de candidats de l’opposition. L’information selon laquelle certains n’auraient pas été informés ou auraient été exclus de ce front, est une fausse information », a-t-il balayé.



Le coordonnateur de «Avenir Senegaal bi ñu bëgg» dira ensuite que Khalifa Sall et les responsables du Parti démocratique sénégalais (Pds), ont tous été invités à rallier la cause du Fite. « Il n’a pas été question ou décidé de les exclure ou de ne pas les avoir informés. Nous avons nous-mêmes saisi qui de droit dans ces différents partis politiques, pour les informer de la mise sur pied, au moment où rien n’avait été encore décidé. C’est seulement aujourd’hui, que ce front vient d’être installé. Donc, en amont, ils ont tous été informés », a révélé M. Dièye.



Les indésirables du front



Toutefois, pour le cas de certains leaders politiques, candidats, fraîchement sortis du pouvoir et soupçonnés de flirter avec ce dernier, la méfiance est de mise au sein du front. Et les yeux sont rivés vers Boun Dionne, Aly Ngouye et autres…« Nous appelons les candidats opposants et qui assument leur opposition au pouvoir. Nous ne parlons pas de ceux qui ne s’opposent pas ou qui font semblant de s’opposer. Nous ne parlons pas des béquilles et de ceux qui gravitent dans la constellation du pouvoir et qui pourraient être tentés de nous rejoindre pour essayer de discréditer l’image de notre coalition, pour provoquer », a exclu de fait Cheikh Tidiane Dièye. Avant de revenir sur les couacs qui ont failli faire capoter la rencontre du front : « Lorsque vous êtes rentrés dans la salle, certains parmi vous ont assisté à une toute petite altercation qui n’en est pas une, puisque nous avions fini notre réunion. C’est pour vous dire que ceux qui sont venus perturber et essayer de créer des troubles, perdent leur temps ».













Source: Emedia.sn