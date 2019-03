Nouveau gouvernement : Abou Abel Thiam exclut les technocrates Abou Abel Thiam est formel : «Le technocrate n’a pas sa place dans le gouvernement ». C’est ce qu’il a indiqué ce dimanche dans l’émission Jury du dimanche de IRadio. Pour le président du collège des délégués de l’ARTP, un technocrate doit être commandé par le politique.

«La fonction ministérielle est éminemment politique. Les plus grands ministres de ce pays sont ceux qui ont eu une trajectoire politique. Il n’y a pas d’école d’apprentissage de la fonction ministérielle ou de président de la République. C’est des personnalités du pays, qui s’investissent dans des partis politiques, qui ont vocation à diriger et qui, lorsqu’ils parviennent au pouvoir, se retrouvent dans un gouvernement pour appliquer la politique définie par le président de la République », a-t-il soutenu.

«Il n’est pas dit que lorsqu’on est politique, on n’est pas compétent ou bien lorsqu’on est technocrate, on est compétent», a-t-il ajouté.

Mais, souligne-t-il, «il revient au Président de la République, et à lui seul, de voir quel est le format adapté à sa politique pour former son gouvernement. Mais moi, j’appelle à un resserrement, à un gouvernement de combat ».



